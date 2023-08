Nel corso degli ultimi mesi sono emerse numerosissime anticipazioni sulle caratteristiche degli iPhone 15 ma la presunta data dell’evento di presentazione è sempre rimasta un mistero. Sappiamo già che Apple è solita fissare il suo evento autunnale entro il mese di settembre ma soltanto adesso possiamo esporci riguardo quella che con molta probabilità sarà la data ufficiale del lancio.

Secondo il portale 9to5mac.com, Apple potrebbe presentare ufficialmente i suoi iPhone 15 entro la terza settimana del mese di settembre. La fonte sostiene di aver ricevuto informazioni affidabili da parte di alcuni dipendenti di operatori telefonici, i quali sono a conoscenza del fatto che, il 13 settembre si terrà un importante evento dedicato a dei nuovi smartphone. Tenendo conto di tale informazione, 9to5mac ritiene che l’evento in questione sia proprio quello organizzato da Apple per annunciare i suoi iPhone 15.

iPhone 15 in arrivo il 13 settembre? Apple potrebbe presto annunciare la data ufficiale!

Dunque, il 13 settembre Apple potrebbe presentare ufficialmente i suoi iPhone 15 e i suoi nuovi Apple Watch e Apple Watch Ultra 2. Probabilmente nella stessa occasione sarà annunciato anche l’attesissimo iPad mini 7.

Ad oggi Apple non ha ancora confermato la data dell’evento e soltanto nelle prossime settimane potrebbe procedere con la diffusione della comunicazione ufficiale. Fino a quel momento è necessario prendere con le pinze l’informazione e ritenerla soltanto un’ipotesi. In ogni caso, l’attesa sta per giungere al termine e presto, finalmente, sarà possibile valutare tutte le novità vociferate sugli iPhone 15, con particolare attenzione nei confronti dei modelli Pro e Pro Max, che accoglieranno gran parte degli aggiornamenti.