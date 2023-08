Oggi passare a ho. Mobile conviene e come, specialmente per chi è cliente Iliad o per chi usufruisce dei principali MVNO presenti attualmente sul mercato. A quanto pare, l’operatore fino al 9 agosto prossimo, ha messo a disposizione una nuova offerta di soli 5,99 euro al mese con tanto di disponibilità di attivazione mediante il sito di ho. Mobile. Andiamo a scoprire di seguito quali sono le offerte.

ho. Mobile FLASH: 100 GB a meno di 6 euro

La nuova promo di ho. Mobile prevede minuti e SMS illimitati e ben 100 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload). La tariffa ha un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratis.

Non è un’offerta disponibile per tutti. La suddetta può essere attivata dai clienti che hanno questi operatori:

Iliad

un operatore virtuale tra: Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies;

Questi utenti hanno anche l’opportunità di accedere a un offerta da 180 GB al costo di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Ci sono altre offerte assolutamente da considerare:

per nuovi numeri , 100 GB a 6,99 euro al mese oppure 150 GB a 8,99 euro al mese;

, per clienti Iliad e degli MVNO citati prima c’è un’offerta con 300 GB a 10,99 euro al mese;

e degli MVNO citati prima c’è un’offerta con per clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile è possibile attivare 100 GB a 11,99 euro oppure 150 GB a 13,99 euro

Tutte le offerte dell’operatore che si appoggia su rete Vodafone non hanno costi aggiuntivi o nascosti. È possibile anticipare il rinnovo del mese se si esauriscono i Giga. Inoltre, c’è anche la promo Soddisfatti ho. Rimborsati, la quale assicura ai nuovi clienti un rimborso se non sono soddisfatti entro 30 giorni dall’attivazione.