Nel settore della rete fissa Fastweb si continua a confermare tra i più in forma del momento, proponendo di fatto agli utenti delle offerte ultra vantaggiose. Inoltre, l’operatore è anche diventato mobile, diventato uno dei più gettonati in Italia.

Attualmente, l’operatore per fare ciò si appoggia sulla rete WindTre, con cui stipulò una partnership a monte, specialmente per lo sviluppo della nuova rete 5G di ultima generazione.

L’operatore è caratterizzato da un’enorme trasparenza nei confronti di tutti gli utenti, riuscendo a offrire dei servizi che partono da soli 7 euro mensili e rendendoli esenti da costi nascosti o vincoli vari.

I servizi proposti da Fastweb offrono una vasta gamma di servizi in 5G, mirati a soddisfare le preferenze di tutti gli utenti e di usufruire della massima velocità, specialmente nelle grandi città. Infatti, l’operatore è stato riconosciuto da Ookla come il migliore in termini di prestazioni di rete. L’obiettivo è quello di raggiungere il 90% degli italiani entro il 2025.

Fastweb, offerte super vantaggiose per gli utenti anche ad Agosto

Come già detto prima, Fastweb ha il vanto di presentare un ampio portafogli di offerte. Andiamo a vedere di seguito quelle più vantaggiose per il mese di Agosto:

La promo Fastweb Mobile:

100 SMS e Minuti illimitati ;

e ; 100 GB per navigare anche in 5G ;

per navigare anche ; 8 GB per navigare in roaming in Ue;

per navigare in roaming in Ue; 7,95 euro al mese;

I corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Fastweb Mobile Plus:

Minuti illimitati e 100 SMS ;

; 200 GB per navigare anche in 5G;

per navigare anche in 5G; 9 GB per “viaggiare” in roaming in Ue;

per “viaggiare” in roaming in Ue; 8,95 euro al mese ;

; Inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

L’offerta Fastweb Mobile Maxi:

Minuti illimitati e 100 SMS ;

e ; 300 GB per navigare anche in 5G;

per navigare anche in 5G; 10 GB da usare in roaming in Ue;

da usare in roaming in Ue; 11,95 euro al mese;

Corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Se avete la necessità di aggiungere un’offerta mobile a uno smartphone a rate, saranno inclusi 200 GB in 5G piuttosto che i soliti 100 GB previsti dalla promo allo stesso prezzo di mercato.