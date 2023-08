Addio al canone Rai, una delle tasse più discusse ed odiate degli ultimi anni diventa completamente gratuita, permettendo così agli utenti di raggiungere il livello di risparmio che hanno sempre desiderato. Tutto questo è possibile a specifiche condizioni, eccole nel dettaglio.

Per comprendere appieno il motivo per il quale il canone Rai sarebbe divenuto gratuito, è bene conoscere ciò che si trova alla base della tassa. Questa venne infatti lanciata dallo Stato per finanziare lo sviluppo della TV pubblica, inteso sia come palinsesto, che proprio in termini di architettura di diffusione. Essendo un’imposta di possesso di una apparecchiatura televisiva, ovvero la tassa che tutti i possessori di un televisore devono pagare, al giorno d’oggi lo Stato ipotizza che chiunque abbia un contratto di fornitura elettrica attivo, abbia di conseguenza il televisore, e se così non fosse?.

Canone Rai, è diventato gratis per gli utenti

Da qui nasce la possibilità di esenzione, infatti gli utenti che dovessero rientrare nella suddetta categoria, hanno pieno diritto a richiedere la totale esenzione dal pagamento della tassa, proprio perché decade la condizione di base: il possesso del televisore. Per ottenerla è necessario presentare una autodichiarazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, prestando particolare attenzione a non dichiarare il falso, si tratta di un documento legalmente vincolante, che come tale potrebbe portare ad un reato molto grave, punibile con sanzioni pesantissime. Compilatela solo nel caso in cui davvero non abbiate il televisore a casa.