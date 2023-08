Ormai è risaputo che la piattaforma di e-commerce Amazon propone ogni giorno tantissimi prodotti in super offerta, la cosa difficile è scovarli, essendo presenti sul marketplace migliaia di prodotti.

Oggi noi, per voi, abbiamo scoperto lo Xiaomi Watch S1 Active ad un prezzo davvero interessante, al 50% del prezzo di listino. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Xiaomi Watch S1 Active a metà prezzo su Amazon

Con lo Xiaomi Watch S1 Active, ottieni tutte le migliori caratteristiche in un unico dispositivo, incluso un bellissimo display AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel che ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno in qualsiasi momento della giornata. E con non meno di 200 diversi temi dello schermo, oltre 200 quadranti, dai al tuo orologio connesso un look unico.

Comodo da indossare, lo Xiaomi Watch S1 Active presenta 19 modalità sportive professionali e 100 esercizi disponibili, oltre alla resistenza all’acqua fino a 50 metri per stare al passo con tutte le tue attività. Inoltre, traccia i tuoi movimenti in tempo reale e ti permette di impostare obiettivi di allenamento specifici per aiutarti a migliorare i risultati della tua attività.

Lo Xiaomi Watch S1 Active è dotato di un biosensore PPG che può rilevare accuratamente la tua frequenza cardiaca 24 ore su 24 e può avvisarti quando la tua frequenza cardiaca supera i livelli normali. Puoi anche monitorare il tuo tasso di ossigenazione del sangue, la respirazione, l’energia del corpo e il rilevamento dello stress in qualsiasi momento. Il Watch S1 Active analizza anche la qualità del tuo sonno registrando dati completi come il sonno profondo, il sonno leggero e la durata del sonno per aiutarti a mantenere buone abitudini di sonno. Lo Xiaomi Watch S1 Active ha una batteria da 470 mAh per darti fino a 12 giorni di autonomia. Attualmente è disponibile su Amazon scontato del 50% a soli 99.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.