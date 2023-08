La piattaforma di e-commerce Amazon propone un set di cacciaviti marca Hoto ad un super prezzo. Se quindi siete fan del lavoro “fai da te” non potete non avere questo set in casa.

Ovviamente è anche utile a tutti gli utenti che non se la cavano bene con il “fai da te”, un cacciavite potrebbe tornarci utile quando meno ce lo aspettiamo. Scopriamo insieme cosa comprende questo set.

Hoto set cacciaviti ad un prezzo top su Amazon

Il mini set di cacciaviti HOTO include cacciaviti di dimensioni di uso più comune per elettronica, occhiali, bracciali e elettrodomestici più grandi, che soddisfano completamente la tua esigenza di lavoro preciso e accurato. Misure incluse: Flat lama , esagonale, set di punte Torx senza foro, A forma di U, a forma di Y, a forma di W, Tri-Wing, Triangolare, Pentagono.

Le punte del set di cacciaviti Torx costruite con acciaio legato S2 resistente e la durezza delle punte può raggiungere i 60 HRC. Aiuta ad aumentare la resilienza e la forza più elevate, al fine di migliorare la durata e non si rompono facilmente. E il trattamento antiruggine con nichel amichevole aiuta le punte a durare per un periodo più lungo.

Il set comprende 12 pezzi di punte a doppia estremità che sono riposte nella scatola magnetica e nascoste all’interno dell’impugnatura del cacciavite. Sentirete un “click” quando le punte si agganciano all’interno del manico grazie alla calamita. Questo set completo è in offerta su Amazon a soli 36.42 euro, seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.