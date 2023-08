La piattaforma di e-commerce Amazon, tra le sue tante offerte giornaliere, oggi propone un Lettore di schede di memoria marca Krzel ad un prezzo davvero molto invitante.

Solo 6 euro per un lettore 6 in 1, andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche.

Krzel lettore di memoria 6 in 1 ad un prezzo top su Amazon

Il lettore di schede multifunzionale 6 in 1 dispone di una varietà di metodi di download e lettura lo rendono più comodo nella vita quotidiana e al lavoro. Supporta scheda TF/SD con grande capacità: la scheda di memoria micro SD SDHC da 8 GB e 512 GB può essere supportata, non preoccupatevi che la vostra memorizzazione del dispositivo non sia sufficiente.

Il dispositivo supporta la funzione OTG, è possibile collegare tastiere, lettori di schede, mouse e altri dispositivi a computer, tablet, computer desktop, telefoni cellulari, fotocamere e altri dispositivi. Non richiede nessuna installazione, basta introdurre il dispositivo attraverso la porta USB del PC e inizierà a funzionare.

Il produttore offre ben 18 mesi di garanzia e supporto tecnico a vita per il prodotto. Infine è compatibile con Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X 10.4.6 o superiore e Android 4.0/aggiornamenti superiori, nessun driver richiesto. Il prodotto è disponibile a soli 6.99 euro tramite questo link.