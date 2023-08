Kena Mobile è il provider perfetto, 130GB sono GRATIS

Non tutti sanno che è ancora disponibile sul sito ufficiale di Kena Mobile la solita offerta che già durante le scorse settimane ha monopolizzato il mercato. Si tratta della promo STAR, opportunità che costa poco ed offre tantissimo. Si parte innanzitutto con un vantaggio: non ci sono costi di attivazione da sostenere. Bisognerà quindi pagare solo il costo dell’offerta mensile, il quale equivale a soli 6,99 € al mese per sempre.

Kena Mobile, è nata una nuova STAR: l’offerta più amata costa solo 6,99 euro al mese per sempre

All’interno della promo ci sono minuti senza limiti perso tutti i numeri di telefono e 200 messaggi verso tutti. Inoltre ecco anche 130 giga in connessione 4G per Internet. Un grande vantaggio riguarda poi il primo mese che sarà gratis per tutti. Il prezzo mensile è di 6,99 €.

Almeno per il momento l’offerta è disponibile per tutti coloro che provengono da qualsiasi gestore virtuale ma anche da Iliad che non lo è. Tornando ai provider virtuali di spicco, figurano tra i nomi che possono passare a Kena, quelli di Fastweb, Tiscali, CoopVoce e molti altri ancora.

Ci sono inoltre due promozioni che vanno a legarsi a questa particolare offerta del celebre gestore virtuale. La prima comprende tutti coloro che sono già clienti Kena Mobile: per loro ci saranno 200 giga per due mesi a 1,99 € sottoscrivendo la soluzione entro il prossimo 30 agosto.

La seconda invece riguarda tutti quelli che scelgono una delle soluzioni aggiungendo il servizio di ricarica automatica. Attivando proprio quest’ultimo, sarà possibile ottenere in regalo ogni mese 50 giga in più, portando la propria offerta ad un livello successivo.