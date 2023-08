Calano le vendite AMD: troppi processori prodotti, poca domanda

I processori per PC stanno vivendo un momento di forte calo. I risultati finanziari di AMD stanno risentendo di tale movimento, anche più del mercato generale. Fra aprile e giugno, AMD ha registrato ricavi in calo del 54% rispetto al 2022. Per la divisione Client, che include i processori Ryzen per PC, la causa è “una riduzione della spedizione dei processori come risultato di un mercato PC più debole e una significativa correzione dell’inventario attraverso la filiera PC“. In parole spicciole: troppi processori prodotti sul mercato, ma scarsa domanda.

Meglio invece la divisione Gaming, anche se comunque in calo del -4%. Tuttavia, sono cresciuti i ricavi dei processori semi-personalizzati. Parliamo di quelli per console PlayStation e Xbox. Le vendite di tali processori sono abbastanza proficue, secondo AMD, da bilanciare il calo del fatturato dalle schede grafiche per PC.

I ricavi dei processori AMD e i nuovi progetti