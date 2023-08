Microsoft sta iniziando ad abbracciare una nuova politica in merito alla possibilità di riparare in autonomia i device elettronici. In particolare, l’azienda di Redmond metterà a disposizione degli utenti i pezzi di ricambio per i controller Xbox.

Si tratta di una decisione molto importante da parte di Microsoft che include l’intera gamma di controller Xbox Wireless tra cui anche l’Elite Series 2. Il produttore metterà a disposizione degli utenti tutto il necessario per effettuare le riparazioni.

Questo significa che gli utenti troveranno le istruzioni scaricabili e video tutorial per procedere allo smontaggio. Inoltre, l’azienda permetterà di acquistare i singoli pezzi di ricambio tra cui schede, stick, pulsanti, coperture e molto altro.

Microsoft ha avviato una iniziativa che permette agli utenti di riparare in autonomia i controller Xbox danneggiati senza doverne acquistare per forza un nuovo

Potendo contare sulle componenti disponibili direttamente da Microsoft, si ridurranno gli acquisti da fornitori di terze parti, non sempre perfettamente compatibili. I prezzi per i vari pezzi di ricambio cambiano a seconda della componente e infatti sarà possibile acquistare un set di pulsanti che costa 24 dollari, per la scheda circuito e l’unità di assemblaggio del motore serviranno 60 dollari mentre per il motore di vibrazione 35 dollari. Inoltre, sono disponibili anche gli interi case ma solo nelle colorazioni nero e bianco.

Il vantaggio per i giocatori sarà notevole, in quanto si potrà decidere in autonomia se procedere alla sostituzione delle parti rotte o danneggiate. Il risparmio, rispetto all’acquisto di un controller nuovo sarà interessante e, procedere in autonomia alla riparazione del device, prolungherà la vita del dispositivo.

Stando a quanto dichiarato da Brad Rossetti, Responsabile del Prodotto: “il programma è già attivo e tutti i giocatori Xbox con controller danneggiati sono invitati a dare nuova vita ai loro dispositivi“. Inoltre, Microsoft prevede di estendere l’iniziativa anche a rivenditori di terze parti per fornire kit e strumenti per la riparazioni. Tra questi, sono certamente compresi anche gli esperti di autoriparazione di iFixit, da sempre attivi nel difendere il diritto alla riparazione dei device elettronici.