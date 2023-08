In questi giorni potete trovare sulla piattaforma di e-commerce Amazon la GoPro Hero 9 ad un prezzo davvero molto interessante.

Il dispositivo è infatti scontato del 42%, arrivando a costare solo 249.99 euro invece di 429.99 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

GoPro Hero 9 scontata del 42% su Amazon

GoPro Hero 9 realizza video straordinari con una risoluzione di 5K, perfetta per mantenere nitidi i dettagli anche durante lo zoom. Con un nuovo sensore da 23,6 MP in tutta la sua potenza. Scatta foto nitide e di qualità professionale con 20 MP di nitidezza. E grazie a SuperFoto, HERO9 Black può scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, in modo da poter scattare facilmente lo scatto perfetto.

Non è più necessario portare con sé una cornice separata. Basta estrarre le guide pieghevoli, collegare la fotocamera a qualsiasi supporto e partire per un’avventura. Il nuovo e più grande schermo tattile posteriore con zoom tattile di HERO9 Black dovrebbe sembrare immediatamente familiare, mentre il nuovo display anteriore luminoso ti aiuta a trovare immediatamente lo scatto ideale e consente un controllo intuitivo della fotocamera.

Il blocco delle note è molto spesso un problema della scheda SD utilizzata dal cliente nella fotocamera. La scheda SD non è formattata correttamente o la scheda utilizzata non è all’altezza delle specifiche richieste in HERO9 Black. Come anticipato precedentemente, seguendo questo link, la pagherete solamente 249.99 euro.