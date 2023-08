WhatsApp, trucco gratuito finalmente per spiare gratis tutti

Sono talmente tanti i trucchi che vengono utilizzati sul web che molto spesso anche le applicazioni più famose diventano parte di essi. Più utenti col passare del tempo hanno imparato che non sempre le applicazioni forniscono il massimo per quanto concerne le funzionalità. Molte di queste riescono ad essere integrate scaricando delle applicazioni di terze parti, proprio come accade nel caso di WhatsApp.

La famosissima applicazione è diventata la migliore sia dal punto di vista della messaggistica istantanea che dal punto di vista assoluto, essendo anche la più scaricata. Gli utenti in giro per il mondo sono infatti più di 2 miliardi e utilizzano ogni giorno l’applicazione per tenersi in contatto con qualsiasi persona in giro per qualsiasi paese. Tutti ricorderanno quando tempo fa si discuteva tanto della questione spionaggio, situazione veramente al limite. Diversi utenti segnalarono anni fa la possibilità che qualcuno potesse entrare nei loro account scoprendo il contenuto delle conversazioni.

WhatsApp: gli utenti possono essere spiati nei loro movimenti da un software nuovo di terze parti

WhatsApp è stata in grado pian piano di mettere tanta carne al fuoco, introducendo nuovi aggiornamenti, ma nessuno in grado di tenere traccia dei movimenti degli utenti. Per farlo questa volta servirà a scaricare una nuova applicazione che è in grado di capire quando una persona entra o esce da WhatsApp. Il nome da tenere bene a mente è Whats Tracker, software in grado di avvisare con una notifica l’utente che vuole sapere quando quella determinata persona sceglierà di entrare o uscire.

Ogni qualvolta la persona spiata effettuerà l’accesso a WhatsApp o uscirà dall’applicazione, lo spione di turno riceverà una notifica. L’applicazione almeno per il momento è totalmente gratuita e legale.