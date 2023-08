Le radiazioni elettromagnetiche degli smartphone possono risultare effettivamente pericolose per l’organismo umano, è stata la stessa OMS ha lanciare l’allarme, definendole potenzialmente cancerogene, e di conseguenza invitando l’utente finale alla massima attenzione alla riduzione dell’esposizione.

Il quantitativo di radiazioni emesso prende il nome di SAR, più precisamente acronimo di tasso d’assorbimento specifico, una misurazione che va ad indicare quante radiazioni il nostro corpo assorbe per unità di chilogrammo (per questo viene espresso in watt/kg). Per evitare problematiche peggiori, l’Unione Europea ha imposto un limite massimo al SAR degli smartphone commercializzati sul territorio, precisamente non dovrà essere superiore a 2 W/kg, in caso contrario non potranno essere venduti.

Approfittate del nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare le offerte Amazon con i nuovi codici sconto gratis ed un elenco aggiornato di sconti imperdibili.

Smartphone e radiazioni, ecco i modelli che dovete evitare

I modelli con il SAR più elevato sono generalmente venduti da ormai qualche anno, anzi generalmente parliamo di dispositivi quasi non più in commercio, tanto è trascorso dal loro lancio sul mercato. Il meno virtuoso resta il Motorola Edge, con il suo 1,68 W/kg, passando poi per lo ZTE Axon 11 5G, fermo a 1,59 W/kg, oppure uno OnePlus 6T, con un SAR pari a 1,55 W/kg.

Onde evitare di generare inutilmente panico ingiustificato nel consumatore, ci teniamo a ricordare che tutti i modelli in commercio sono ugualmente a rischio, per questo motivo invitiamo caldamente di prestare attenzione all’esposizione, evitando quella prolungata, prendendo precauzioni di vario genere per evitare problematiche di salute in futuro. A prescindere da ciò, gli ultimi modelli lanciati sul mercato sono più virtuosi, e quindi presentano un SAR decisamente meno alto dei suddetti.