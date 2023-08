Molte persone pongono la loro attenzione sulle offerte che compaiono improvvisamente sul web, sfruttando i colossi e-commerce. Spesso però ci sono anche altre opportunità che fanno capo ai grandi magazzini, veri e propri baluardi che tengono alto il nome delle vendite sul territorio italiano. Ci sono i soliti volantini, cataloghi pieni di merce in sconto proprio come quello proposto ultimamente dal famoso marchio Expert. Attualmente non ci sono rivali per l’azienda che infatti con le sue offerte sta stravolgendo il mercato, soprattutto quello dell’elettronica.

In basso ci sono tutti i dettagli in merito alle principali offerte che il catalogo mostra al pubblico.

Expert batte la concorrenza con un volantino clamoroso che vede prezzi bassissimi al suo interno

Già la prima pagina del nuovo volantino di Expert mostra cifre molto interessanti. Innanzitutto però bisogna fare una premessa, siccome i prezzi di questo catalogo sono stati prolungati fino al 2 agosto, per cui ci sarà tempo ancora fino a domani per approfittarne. L’azienda dispone dunque uno sconto molto interessante per il Samsung Galaxy A14, smartphone di fascia bassa che costa solo 169,99 €, beneficiando dunque di un ribasso di 30 €.

Proprio di fianco ecco un altro sconto molto interessante che riguarda un computer, più precisamente un Lenovo da 15,6 pollici. Il dispositivo che include al suo interno specifiche di livello, costa solo 649,99 € alla luce di uno sconto di 250 €. Gli utenti che lo acquisteranno potranno infatti beneficiare di 16 giga di memoria RAM, 512 giga di memoria interna SSD e di un processore Intel Core i7, oltre che di Windows 11 Home.