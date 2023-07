La campagna promozionale di Trony è davvero ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire, fino al 6 agosto gli utenti possono scovare nei negozi sparsi in Italia, una buonissima dose di riduzioni di prezzo, che permetteranno così di raggiungere l’acquisto di alcuni dei prodotti più richiesti e desiderati.

Tutti gli ordini possono essere tranquillamente completati nei singoli negozi, a differenza di ciò che accade da Euronics, ricordiamo comunque che non esistono differenze in relazione al socio di appartenenza, ciò sta a significare che gli stessi prezzi sono validi in ogni regione del nostro paese, ma non sul sito ufficiale.

Se volete essere sicuri di avere le offerte Amazon in esclusiva gratis sul vostro smartphone, dovete assolutamente correre subito ad iscrivervi al canale Telegram dove troverete coupon gratis.

Trony, il volantino che ogni utente stava aspettando

Che offerte da Trony con l’ultimo volantino, infatti finalmente gli utenti possono davvero pensare di risparmiare sull’acquisto di un prodotto Apple, mettendo le mani sul top di gamma assoluto dell’attuale generazione: apple iPhone 14 Pro Max è in vendita a 1249 euro. I rappresentanti del segmento Android non sono altrettanto interessanti, infatti parliamo di Oppo Reno10 Pro, disponibile a 649 euro, o anche Samsung Galaxy S22, disponibile alla stessa cifra, ma in questo caso si tratta del modello della serie precedente alla corrente.

La spesa ridotta a meno di 500 euro può offrire qualche soddisfazione in più, con Realme C31, Realme 11 Pro+, Realme C55, Realme 10 o anche Redmi 10, Redmi 10C, Redmi Note 11S, Xiaomi 13 Lite e similari. Tutti i migliori dispositivi, ed altri ancora, li potete trovare elencati nel volantino che abbiamo nel nostro articolo.