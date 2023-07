Superluna, ad Agosto accadrà qualcosa di affascinante ed irripetibile

Agosto 2023 promette di essere un mese ricco di spettacoli celesti, grazie alla presenza di due superlune. Questo fenomeno, che si verifica quando la Luna appare più grande e luminosa del solito a causa della sua vicinanza alla Terra, avrà luogo due volte nel mese, culminando in una rara “luna blu”.

Superluna: cosa sta per succedere?

Il primo evento avrà luogo la sera del 1° agosto, quando la Luna piena sorgerà a sud-est, apparendo leggermente più grande e luminosa del solito. Questo è dovuto al fatto che sarà più vicina a noi, a soli 357.530 chilometri di distanza.

Ma il vero spettacolo avverrà la notte del 30 agosto, quando la Luna sarà ancora più vicina alla Terra, a una distanza di soli 357.344 chilometri. Questa sarà anche la seconda luna piena del mese, un evento noto come “luna blu”.

Fred Espenak, astrofisico della NASA, ha sottolineato che le calde notti estive sono il momento ideale per osservare la luna piena sorgere nel cielo orientale. L’astronomo italiano Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project, ha ricordato che l’ultima volta che due superlune piene hanno illuminato il cielo nello stesso mese è stato nel 2018, un evento che non si ripeterà fino al 2037.

Masi ha anche predisposto un canale web in diretta per seguire l’evento, con l’obiettivo di catturare la bellezza di questo fenomeno e condividere l’emozione dello spettacolo con gli spettatori. La superluna offre un’ottima opportunità per alzare lo sguardo e scoprire il cielo. La Luna piena di agosto era conosciuta nell’antichità come la “Luna dello storione”. Con cieli sereni, binocoli o piccoli telescopi possono migliorare l’esperienza di questo evento, rivelando dettagli che potremmo non essere mai riusciti a osservare personalmente.

In conclusione, agosto 2023 sarà un mese ricco di meraviglie celesti, con due superlune che illumineranno il cielo notturno. Che tu sia un appassionato di astronomia o semplicemente un ammiratore del cielo stellato, non perdere l’occasione di goderti questo spettacolo unico.