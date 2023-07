Il produttore cinese Oppo ha presentato in quest’ultimo periodo diversi smartphone, sia in madre patria che in Indonesia. Uno di questi è il nuovo Oppo A78 4G e a quanto pare arriverà molto presto in veste ufficiale anche per il mercato indiano e quindi anche a livello globale.

Oppo A78 4G, il nuovo device sta per debuttare ufficialmente in India

Oppo A78 4G è uno degli ultimi smartphone del noto produttore cinese Oppo e a quanto pare sta per arrivare ufficialmente anche per il mercato indiano. Nel corso delle ultime ore, sono state infatti pubblicate in rete diverse immagini teaser ufficiali che suggeriscono proprio il suo debutto a breve.

Dopo essere stato annunciato per il mercato indonesiano, quindi, questo device si appresta per arrivare ufficialmente anche in India. Tra le sue caratteristiche, spicca un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e una grande batteria da ben 5000 mah con supporto alla ricarica rapida. Vi riassumiamo qui di seguito la scheda tecnica completa.

Oppo A78 4G – scheda tecnica