BYD e Autotorino assieme per un nuovo store vicino al Duomo di Milano

BYD e Autotorino hanno aperto, proprio in questi caldi giorni di fine Luglio, un nuovo store nei pressi del Duomo di Milano, con l’obiettivo di farlo presto diventare il centro nevralgico di interconnessione tra il pubblico della metropoli, ed il mondo dell’automotive.

Una preziosa collaborazione tra due aziende leader nel settore, da un lato BYD, realtà in fortissima crescita nel corso degli ultimi anni (oltre 1,8 milioni di veicoli elettrici e PHEV nel mondo), e pronta a commercializzare in Italia gli ultimi modelli completamente elettrici (come vi abbiamo raccontato nei nostri precedenti articoli); dall’altro incrociamo Autotorino, una delle migliori aziende nella vendita di vetture in Italia.

BDY e Autotorino stringono una collaborazione per l’esposizione delle vetture

Lo store, inaugurato proprio oggi da Plinio e Mattia Vanini (presidente e vicepresidente di Gruppo Autotorino) e da Michael Shu e Brian Yang, rispettivamente General e Assistant General Manager di BYD in Europa, sarà presente in Piazza Duomo 18, location molto suggestiva in cui poter trovare tutta la gamma di BYD: Atto 3 (il suv del segmento C completamente elettrico e dotato di un’estetica decisamente moderna), Han (una berlina premium, elegante e sportiva allo stesso tempo), Dolphin (vettura pratica, efficiente e accessibile) e Seal (in arrivo dopo l’estate, una vettura del segmento D, dall’anima sportiva).

La collaborazione tra le due aziende vedrà l’apertura di altri showroom dedicati a BYD, più precisamente a Tavernerio e Bergamo (in Lombardia), Modena (in Emilia-Romagna) e Tavagnacco (in Friuli Venezia Giulia). La perfetta occasione per avvicinarsi e toccare con mano il mondo dell’elettrico, prima di valutare eventualmente l’acquisto.