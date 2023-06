BYD Dolphin è la nuova elettrica, prima della serie Ocean, ad adottare il design “Ocean Aesthetics”, in grado di conferirle un aspetto unico ed elegante. Le forme ricordano, come il nome stesso, il delfino, senza comunque lesinare sulle batterie: una Blade Battery da 60,4 kWh (ricarica 11kW trifase, passaggio dal 30 all’80% in soli 29 minuti e autonomia di 427km) e 44,9 kWh (solo a partire dal 2024), il tutto corredato con sistemi di sicurezza all’avanguardia, come ad esempio la stabilità termica della LFP ed il superamento del Nail Penetration Test.

La vettura è realizzata sulla piattaforma e-Platform 3.0, per la massima efficienza, con integrazione del gruppo propulsore elettrico 8-in-1 al cui interno troviamo l’unità di controllo, il sistema di gestione della batteria, il motore trazione, la trasmissione, il controller e altro ancora. Il tutto porta ad un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi, con 310 Nm di coppia e potenza di 150 kW/204 cv, nonché velocità massima di 160 km/h (sono disponibili quattro modalità di guida).

BYD Dolphin, i prezzi

Dimensionalmente non troppo grande, la BYD Dolphin raggiunge 4,290 x 1,770 metri, con un passo di 2,7 metri e altezza di 1,57 metri; al suo interno trovano posto cinque sedili dal design ergonomico e realizzati in pelle vegana, con gli anteriori riscaldabili e regolabili elettronicamente a sei vie. I posteriori, invece, sono frazionabili nelle proporzioni 60:40, con un bagagliaio da 345 a 1310 litri (previo abbattimento degli schienali), non mancano 20 vani portaoggetti ed una tecnologia di scarico posteriore Vtol, perfetta per alimentare sistemi esterni fino a 3,3kW, tramutandosi così in una vera e propria centrale elettrica portatile.

La guida è sicura con tutti gli ADASS attualmente disponibili sul mercato, mentre i prezzi partono da un minimo di 30’790 euro, per la versione da 44,9kWh (con motore da 70kW/95 cv), fino ad un massimo di 37’790 euro per la versione Design. I prezzi sono da considerarsi comprensivi di IVA.