Auto elettriche, GRANDE PERICOLO da evitare: ecco cosa rubano

Le auto elettriche sono il futuro ma anche il presente, vista la quantità di questi veicoli che stanno arrivando pian piano sulle strade italiane e del mondo. Secondo quanto riportato però ci sarebbe un nuovo allarme che si starebbe diffondendo in maniera rapidissima, al momento soprattutto in alta Italia.

Il mercato che riguarda i ricambi risulta sempre più collegato ai furti, siccome tutti i pezzi vengono poi caricati sul web per la rivendita una volta rubati. Il mercato nero si alimenta sempre di più e non lascerebbe fuori le auto elettriche. A rischiare infatti sono proprio queste ultime, siccome diventa sempre più impellente il bisogno di parti meccaniche o componenti che appartengono a questo particolare segmento.

Auto elettriche danneggiate, i ladri cercano di arrivare alle batterie

Sono stati segnalati diversi tentativi di furto negli ultimi giorni in Piemonte, in provincia di Torino. Alcune vetture sarebbero state forzate dai ladri nel tentativo di riuscire a rubare l’alimentazione del motore, la quale consiste nelle batterie. Non è stato a quanto pare semplice per i malviventi, siccome tutte le auto elettriche sono costruite in modo da non rendere raggiungibili in maniera semplice i pacchi batterie.

I proprietari hanno segnalato dei segni di scasso sulle portiere e sulla carrozzeria. Altri hanno segnalato addirittura la rimozione di alcune parti interne nel tentativo di arrivare alle batterie. Tutto potrebbe crescere nei prossimi mesi nel momento in cui i professionisti dovessero ritrovarsi a fare una richiesta sempre maggiore. Il problema potrebbe diventare quindi di dominio pubblico in tutta Italia.