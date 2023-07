In questi giorni la piattaforma di e-commerce Amazon, insieme a tantissime altre offerte, sta proponendo anche lo smartphone Xiaomi Redmi 12C a poco più di 100 euro, un vero affare.

Si tratta di uno smartphone Android di fascia media, ideale per chi non ha troppe pretese ma che non vuole rinunciare ad un bel display touchscreen. Scopriamo insieme la scheda tecnica completa.

Xiaomi Redmi 12C ad un ottimo prezzo su Amazon

Le funzioni del dispositivo sono più o meno quelle presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Al top di gamma il trasferimento dati e la navigazione in internet grazie al modulo LTE 4G. Sorprende il display Touchscreen da 6.71 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria.

Monta un processore Helio G85 MediaTek con GPU Malli-G52 MC2, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB con MicroSD. La fotocamera posteriore è formata da due sensori da 50 megapixel e 0.3 megapixel. Il sensore principale permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in alta definizione (Full HD) alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Nella parte anteriore troviamo un sensore solo da 5 megapixel. Batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia di 504 in standby 2040 minuti in conversazione e sistema operativo pre installato Android MIUI 13. Lo smartphone è proposto a questo link a soli 103.99 euro.