TIM propone a tutti i consumatori un risparmio mai visto con le nuove offerte che possono aiutare a spendere poco, ed allo stesso tempo offrire la possibilità di mettere le mani su un bundle assolutamente di tutto rispetto. Gli utenti possono richiedere le promo nei vari negozi in Italia, ma attenzione ai vincoli legati alla portabilità del numero originario.

Coloro che oggi si ritrovano a dover cambiare operatore, possono tranquillamente pensare di fare affidamento su TIM, azienda da sempre all’avanguardia in termini di rapporto qualità/prezzo, ed ancora perfettamente in grado di catturare l’interesse della community. Gli interessati possono richiedere le offerte nei negozi fisici, ma quale è la migliore in circolazione?.

TIM è impazzita con le nuove offerte incredibili

Le promozioni di TIM sono davvero tantissime, ma ancora oggi la migliore resta la Power Supreme Web Easy, una soluzione che nasconde un regalo non da poco per l’utente finale: il primo mese è completamente gratuito. L’attivazione, come vi abbiamo preannunciato, può essere richiesta solamente da coloro che sono in uscita da MVNO o da Iliad, con portabilità obbligatoria. Inizialmente la spesa da sostenere si aggira attorno ai 25 euro, ma con 20 euro di credito residuo che potranno essere utilizzati per i rinnovi della promo, sempre su base mensile addebitati sul credito.

Il costo fisso è di soli 7,99 euro al mese, per godere comunque di illimitati minuti e SMS, con anche 150 giga di traffico dati da utilizzare in tutta Italia, ed in parte in Europa.