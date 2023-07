Vodafone distrugge TIM, un servizio è gratis nell'offerta con giga SENZA LIMITI

Cogliere nel segno è quello che Vodafone riesce a fare meglio con le sue offerte mobili: ce ne sono sempre tante, tra l’altro molto vantaggiose. Il provider è riuscito a cambiare marcia, abbassando i prezzi e lasciando i contenuti invariati rispetto al passato. Oggi sono due le offerte di grande livello da prendere in considerazione, tutte piene di contenuti.

Vodafone: queste sono le due migliori offerte che potevate trovare disponibili oggi

La prima offerta di Vodafone molto interessante è la Silver. Al suo interno per 7,99 € al mese, ci sono minuti ed SMS senza limiti con 150 giga in 4G se si sceglie il metodo di pagamento Smart Pay.

A seguire ecco la soluzione perfetta per avere il 5G. Se siete già clienti potrete sottoscrivere la Family+, opportunità con minuti, SMS e giga senza limiti. Il prezzo sarà di 9,99 € al mese.