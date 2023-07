Tra le novità previste sui prossimi melafonini e ormai confermate vi è la presenza di display OLED con cornici sottilissime. Secondo The Elec, Apple ha già ordinato i pannelli ai suoi produttori così da aggiornare il design dei suoi iPhone 15. Rispetto ai melafonini rilasciati fino ad ora, dunque, Apple presenterà gli iPhone con cornici più sottili di sempre, dando il via a un cambiamento che, secondo Ross Young, raggiungerà il culmine nel 2027 con l’arrivo dei primi iPhone senza cornici e con FaceID e fotocamera frontale sotto il display.

L’analista Ross Young si era espresso in passato sulle novità riguardanti il display dei futuri iPhone affermando che, molto probabilmente, sarà necessario attendere fino al 2027 prima di poter dire addio alla Dynamic Island. Secondo l’esperto il colosso procederà gradualmente prima di eliminare definitivamente la soluzione introdotta lo scorso anno per abbandonare il notch.

Apple is reportedly working on a bezel-less iPhone.

What are your thoughts on this design? pic.twitter.com/rrQQOCtJua

