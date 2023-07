Elon Musk ha annunciato l’arrivo di un nuovo logo per Twitter. Lo storico uccellino azzurro sarà sostituito da un nuovo logo che riprenderà il nome della società, anch’esso recentemente aggiornato dal proprietario. Secondo Musk, questo potrebbe essere l’ultimo giorno di vita per l’uccellino azzurro che, entro domani, potrebbe essere già sostituito dal nuovo logo.

Twitter: la piattaforma avrà un nuovo logo, l’uccellino azzurro potrebbe sparire da domani!

“Presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli” così Elon Musk, proprietario di Twitter ormai da diversi mesi, annuncia l’addio allo storico uccellino azzurro che ha caratterizzato la piattaforma fino a questo momento.

“Se stasera verrà postato un logo X abbastanza buono, lo metteremo online in tutto il mondo da domani”. Una X sgargiante su sfondo nero potrebbe essere infatti il nuovo logo dell’app, utilizzato per riprendere il nome commerciale della piattaforma, recentemente modificato da Elon Musk e trasformato in X Corp.

Lo stesso proprietario ha dichiarato tramite una serie di tweet che il logo potrebbe essere diffuso in tutto il mondo a partire da domani ma non possediamo altre informazioni. Ogni dettaglio è stato riferito dallo stesso Musk tramite una serie di tweet sul suo profilo, Musk ha addirittura affermato di aver intenzione di cambiare logo ormai da parecchio tempo.

Il simbolo X sembrerebbe essere particolarmente apprezzato dal proprietario di Twitter che, soltanto pochi giorni fa, ha inaugurato la nuova azienda xAI, la quale si occuperà di utilizzare l’intelligenza artificiale per comprendere l’universo e le sue verità.