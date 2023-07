Uno dei provider più interessanti per quanto riguarda le sue offerte mobili e per la strategia messa in atto, è certamente Iliad. All’interno delle sue offerte c’è sempre tutto quello che gli utenti desiderano, come effettivamente il gestore ha abituato tutti fin dal suo arrivo.

Oltre a questo sono sempre moltissime le novità che arrivano in casa Iliad, come è accaduto proprio durante gli scorsi giorni. Il pubblico ha avuto modo di conoscere un nuovo servizio molto interessante che riguarda l’operatore più famoso attualmente. Nasce infatti Iliad Space, nuovo canale utile per la distribuzione che permette agli utenti l’opportunità di attivare tutte le offerte anche all’interno dei negozi di telefonia specializzati. Con questo servizio, il gestore conta di poter essere ancora più presente sull’intero territorio nazionale. La rete di distribuzione si arricchisce con tanti nuovi negozi che vanno ad aggiungersi ai 39 Iliad Store e agli oltre 1200 Iliad Corner in giro per lo Stivale.

Iliad Space: non solo offerte ma anche altri servizi

Ci sarà anche la possibilità di ricaricare il proprio credito residuo, oltre che di richiedere un cambio della propria offerta. Anche attivare una nuova scheda sarà possibile, scegliendo le proposte che il gestore mette in gioco. È questo probabilmente il modo per dare uno strappo decisivo nei confronti della concorrenza, la quale sembra ormai avvicinarsi a grandi passi. Disseminare il territorio italiano di nuove opportunità per sottoscrivere le offerte, è infatti un colpo da maestro da parte di Iliad che però non intende fermarsi. Durante i prossimi mesi arriveranno anche delle nuove offerte, che si sommeranno a quelle già disponibili sul sito ufficiale.