La piattaforma di e-commerce Amazon sta attualmente proponendo AirTag di Apple ad un prezzo davvero molto interessante.

Solitamente ha un costo di quasi 40 euro l’uno, ma ora lo potrete pagare solamente 29 euro, scontato del 26%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple AirTag in offerta su Amazon

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad, per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag per iPhone 11 e successivi.

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Attiva la modalità Smarrito su AirTag per ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è. Nella rete Dov’è, tutte le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata, per tutelare la privacy. Approfittate della clamorosa offerta proposta dalla piattaforma per soli 29 euro a questo link. In alternativa, il colosso propone anche il pacchetto da 4 AirTag a soli 99 euro.