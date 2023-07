In questi tempi moderni, gli smartphone coprono praticamente ogni esigenza grazie ai numerosissimi modelli dalle differenti caratteristiche. Sono stati in grado di rivoluzionare in particolar il modo di comunicare grazie alla creazione di sistemi di messaggistica istantanea, come Whatsapp e Telegram, che hanno “sostituito” gli SMS e gli MMS.

Malgrado queste importanti innovazioni, il servizio di segreteria telefonica continua a persistere tutt’oggi, caro e vecchio servizio forse sconosciuto dai giovani, viene ancora utilizzato da più utenti di quanto pensiate.

È proprio a tal proposito però che arriva una brutta notizia: la TIM, colosso italiano della telefonia, ha recentemente annunciato che non sarà più prevista l’attivazione della segreteria Telefonica. Il nuovo cambiamento andrà a coinvolgere in particolare tutte le SIM che verranno attivate a partire dai prossimi mesi. Si fermerà, quindi, l’attivazione automatica dello storico servizio.

Come continuare ad avere la segreteria telefonica TIM

C’è una però una soluzione alternativa. Il servizio di segreteria si potrà comunque attivare, ma manualmente e in maniera completamente gratuita, semplicemente servendosi dell’app MyTIM o, in alternativa, chiamando il servizio clienti al 119.

Un altro modo è chiamare gratuitamente il 40920. Ovviamente la disattivazione in automatico della segreteria telefonica non comporterà cambiamenti alle offerte finora vigenti. Quindi, le numerose Offerte in uso al momento non saranno assolutamente modificate da questa scelta.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al servizio da parte di TIM, che siamo certi arriveranno presto. Chissà quali altri cambiamenti ci aspettano.

Una nuova vantaggiosa offerta

Anche se ha “eliminato” la segreteria telefonica automatica la TIM propone una nuova fantastica offerta: TIM One Go. Il suo bundle mensile include 50 GB di traffico dati al mese, navigando ad una velocità 4G, minuti e chiamate illimitate tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS infiniti.

Il costo mensile? Solo 9,99 euro. Il primo mese gli utenti dovranno però sostenere un costo di 5 euro per l’attivazione e 10 euro per la scheda SIM. Questa offerta è al momento attivabile solo dai nuovi clienti che richiedono la portabilità dall’operatore telefonico Vodafone.