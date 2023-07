TIM, un servizio gratis e fino a 150GB per distruggere Vodafone

Ogni gestore riesce a mettere in circolo le sue migliori offerte ultimamente, soprattutto lato telefonia mobile. Non serve molto per portare dalla propria parte nuovi utenti: bastano infatti prezzi bassi e tanti contenuti tra minuti, SMS e giga disponibili. I provider più interessanti del momento, almeno secondo l’opinione del pubblico, sono quelli virtuali. Sono infatti proprio loro ad includere all’interno delle proprie offerte mobili le caratteristiche di cui tutti necessitano, ovvero convenienza e quantità. Per riuscire a contrastarli al meglio, facendo valere il suo buon nome e la sua grande esperienza, TIM ha scelto di intervenire.

Le operazioni di recupero di svariati utenti da parte della celebre azienda di telefonia, sono partite con alcune promo in particolare. L’obiettivo è come sempre quello di mostrare tanti contenuti ma ancor di più la qualità di cui TIM è leader assoluta. Ci sono in questo momento due promo che battono Iliad, WindTRE, Vodafone e tanti altri gestori.

TIM ha le due Power piene di giga: ecco quanto costa avere tutto ogni mese

Gli utenti che stavano cercando una nuova offerta mobile, potrebbero aver ricevuto un messaggio di rientro da parte di TIM. Il celebre provider in questo momento dispone di due offerte nettamente più performanti rispetto a quelle della concorrenza. La prima è la Power 5G, soluzione che al suo interno vanta minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori. La stessa cosa avviene nel caso della sottoscrizione della nuova Power Supreme Web.

La prima ha 50 giga in 5G disponibili, mentre la seconda 150 giga in 4G. I prezzi ovviamente cambiano: la prima costa 9,99 € al mese, mentre la seconda 7,99 € al mese.