Inoltre, il chip Intel® Core™ i7-1260P di dodicesima generazione da 4.70 GHz è in grado di reggere alla perfezione gaming, editing video o l’esecuzione di software complessi, come Premiere, Photoshop, ecc.

Materiali e design

Il laptop è dotato di un corpo in metallo con due ventole di raffreddamento ed il processo costruttivo è stato minuziosamente verificato dagli ingegneri di Ninkear, con 386 giorni di test. Il laptop, dunque, è perfettamente in grado di gestire carichi pesanti, mantenendo ottime prestazioni e salvaguardando le componenti interne, anche in giorni di grande caldo come quelli di queste settimane estive italiane.

Altre specs interessanti

Ninkear N16 Pro dispone anche di un sistema di sblocco con impronta digitale che permette di avviare il tuo laptop in soli 0.5 secondi. Questa funzione non solo migliora la sicurezza del laptop, ma offre anche un accesso rapido e facile in ogni situazione.

La tastiera retroilluminata è decisamente un’altra chicca interessante, in quanto permette di lavorare o giocare comodamente in condizioni di scarsa illuminazione.

Memoria ed archiviazione

Ninkear N16 Pro supporta M.2 SSD da 1 TB e memoria DDR4 da ben 32GB. Queste caratteristiche garantiscono prestazioni elevatissime e totale assenza di lag, fornendo un’esperienza utente fluida ed efficiente.

Prezzo ed offerta speciale

Il laptop è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Ninkear al prezzo di 999 euro. Grazie ad un’offerta speciale (codice coupon PJWQK6D229XB), tuttavia, sarà possibile ottenere un incredibile sconto di circa 390 euro. Il prezzo finale, dunque, sarà 609,99 euro. Un vero affare, ma bisogna affrettarsi per questa offerta è valida fino al 31 luglio 2023!