La piattaforma Amazon sta al momento proponendo Apple Watch Series 8 scontato del 20% rispetto al prezzo di listino.

Stiamo parlando della proposta di casa Apple per l’anno 2022-2023 e va a sostituire il Series 7. Ricordiamoci insieme alcune delle sue caratteristiche.

Apple Watch Series 8 in offerta su Amazon

iWatch 8 si caratterizza per il sensore di temperatura che garantisce uno sguardo più approfondito al tema della salute. A livello di design, il nuovo Apple Watch 8 non si differenzia particolarmente dal Series 7 e dai precedenti e offre le medesime caratteristiche chiave che lo rendono affidabile e resistente. Più precisamente è dotato di certificazione IP6X, impermeabilità fino a 50 metri, display retina always-on, vetro resistente anti graffio e ricarica magnetica.

Come afferma Apple, le variazioni di temperatura forniscono indicazioni sullo stato di salute generale dell’utente e possono essere influenzate dalla quantità di attività fisica, dal consumo di alcol o addirittura da una malattia. Grazie a questo sensore è più facile scovare, soprattutto di notte, eventuali segnali d’allarme e parlarne con il proprio medico di riferimento.

Ovviamente non mancano le classiche funzionalità a cui siamo ormai abituati come monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, misurazione della Sp02, ECG e notifiche per frequenza cardiaca troppo alta o bassa. iWatch 8 è in offerta su Amazon al prezzo di 439 euro invece di 549 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.