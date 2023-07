Non possiamo affermare con certezza che il grande caldo se ne sia andato per non tornare più. Abbiamo ancora tutto il mese di agosto davanti e anche quello di settembre, che non è scontato piova.

Per poter porre fine al torrido caldo, nel caso dovesse ritornare, potremmo acquistare una bella piscina Intex di oltre 4 metri, attualmente in offerta sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Intex piscina in offerta su Amazon

La piscina proposta in offerta ha una dimensione di 427 x 107 cm, non molto alta ma sicuramente con un diametro da fare invidia al vicino di casa. Ha una forma rotonda e contiene oltre 12.700 litri di acqua piena al 90%. La piscina vi sarà fornita completa di accessori come Pompa per il filtraggio dell’acqua da 3785 Litri/h, Scaletta, Telo di copertura, Telo base per appoggio.

Materiale PVC a triplo strato Super Tough e acciaio trattato, resistente a ruggine e corrosione. Gli acquirenti l’hanno valutata oltre 4 stelle su Amazon, l’hanno dichiarata facile da montare, facile da pulire e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Attualmente la potete acquistare al prezzo di 287.37 euro invece di 308 euro. Se siete interessati, intanto che è ancora estate e il caldo lo permette, seguite questo link per maggiori dettagli.