Il Google Play Store sembra essere sempre in vena di regali, anche oggi ha infatti lanciato una serie di importantissime riduzioni di prezzo, che abbassano di molto la spesa che l’utente finale deve sostenere sul download di giochi e di app sul proprio smartphone con sistema operativo Android.

Il risparmio è sempre di casa sul Google Play Store, per essere sicuri di spendere poco non dovete fare nulla, infatti vi basterà aprire periodicamente i nostri articoli, per scoprire in anteprima e esclusiva, l’importante selezione di offerte speciali attive sul Play Store di Google. Come al solito ricordiamo che le offerte sono limitate nel tempo, quindi potrebbero venire disattivate molto rapidamente, consigliamo quindi di velocizzare il download.

Google Play Store, tante app e giochi sono oggi GRATIS

I giochi sono la soluzione migliore per trascorrere le ferie estive, quei momenti in cui non sapete minimamente cosa fare, e quindi decidete di dedicarvi al vostro amatissimo dispositivo portatile. Tra i titoli che vi vogliamo segnalare oggi troviamo sicuramente Slime Craft, Perfect RTS Game (link, costa solamente 0,59 euro), oppure anche uno tra Ferrovie – Simulatore treno (LINK, costa 1,19 euro), per finire con Swim Out, un rompicapo organizzato su uno strategico a turni che vi farà ragionare molto più del previsto (LINK, costa 0,99 euro).

Se invece foste interessati alle app, vi possiamo segnalare l’ottima Who Uses My WiFi Pro, disponibile GRATIS qui, per controllare quali dispositivi sono collegati alla rete, passando anche per Net Signal Pro: WiFi&5G Meter, sempre disponibile GRATIS qui, per controllare la potenza del segnale WiFi.