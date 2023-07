È una bellissima giornata d’estate: l’aria non è troppo calda, sei su una sdraio all’ombra, ti godi la brezza marina, ma all’improvviso ti ricordi di dover inviare un messaggio importante. Panico e disperazione, non c’è connessione. Come fare? Non pensiamo che scrivere su un foglio e poi metterlo in una bottiglia affidandolo al mare funzioni, ma chi siamo noi per giudicare.

Fortunatamente esistono delle valide alternative (più realistiche) per inviare i vostri messaggi senza connessione.

Cosa fare se non abbiamo connessione?

Abbiamo già escluso la bottiglia in mezzo al mare, escludiamo anche il piccione viaggiatore e passiamo a dei metodi più efficaci.

Partiamo dal più semplice, quello che prima ci viene in mente: l’SMS. Questo antico reperto storico, per la prima volta inviato nell’ormai lontano 1992 e forse sconosciuto alle giovani generazioni, è una delle soluzioni primarie. L’SMS, per chi non fosse avvezzo, offre la possibilità di inviare senza connessione internet un testo contenente 120 caratteri. Se questi vengono superati, il messaggio verrà considerato come doppio. Una vera tragedia quando era l’unico modo attraverso il quale era possibile scrivere e ricevere messaggi velocemente. Fortunatamente, ormai, le offerte degli operatori telefonici offrono spesso SMS illimitati.

Nel tempo, sono state create diverse app sostitutive a quelle classiche, come Whatsapp e Telegram, funzionanti senza connessione. Una delle più usate qualche anno fa era Firechat, ma purtroppo non è più disponibile.

La più valida alternativa ad ora è Dostupno, un’app di messaggistica istantanea che permette di inviare messaggi in assenza di connessione 3G e 4G. La sua tecnologia, invece di di sfruttare la connessione ad internet per inviare i messaggi, usa le chiamate. Direte voi, in che senso? Allora, il messaggio inviato viene incapsulato in una telefonata al destinatario che sul suo smartphone, non riceverà una chiamata ma bensì un messaggio. L’unica pecca è che mittente e destinatario devono necessariamente avere entrambi l’app sul proprio smartphone.

Se invece, in una corsa contro il tempo e in assenza di linea telefonica, trovaste un pc, esistono servizi online per inviare SMS come SMSsender, Skebby o WOWSMS.

Io avrei scelto il piccione viaggiatore, ma mi hanno detto che sono difficili da addestrate. Ora avete invece le vostre valide e veloci alternative in caso di assenza di connessione ad internet per inviare i vostri messaggi.