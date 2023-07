WhatsApp è una tra le applicazioni di messaggistica istantanea più scaricate e più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo. Questo grazie anche alle sue funzionalità, portate costantemente grazie ai vari aggiornamenti proposti dagli sviluppatori. In queste ultime ore, in particolare, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento che ha portato diverse novità.

WhatsApp, con l’ultimo aggiornamento l’app si arricchisce di tante novità

La nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg continua ad aggiornarsi e ad arricchirsi di novità. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp. Si tratta della versione stabile di questo update, dunque disponibile al download su Google Play Store, nella versione 2.23.14.79.

Le novità introdotte da questo update sono 3 e alcune di queste erano state spoilerate tempo fa grazie alle versioni beta dell’applicazione. Eccole comunque qui di seguito come riportato su Google Play Store.

• Ora puoi trasferire in maniera nativa la cronologia account completa quando passi a un nuovo dispositivo. Vai a Impostazioni > Chat > Trasferisci chat.

• Le videochiamate ora supportano la modalità orizzontale.

• Ora puoi silenziare i numeri sconosciuti. Vai a Impostazioni > Privacy > Chiamate per iniziare

Insomma, WhatsApp continua sempre ad arricchirsi di tante novità. Ricordiamo che questo aggiornamento è stato rilasciato da poco, quindi potrebbe volerci qualche giorno prima che lo possiate vedere su Google Play Store. Ricordiamo comunque che in queste settimane sono arrivate davvero tante feature di rilievo su questa applicazione. Una delle più interessanti è stata introdotta a giugno e consiste nel poter inviare i file ad una risoluzione massima pari ad HD.