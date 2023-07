Circa un mesetto fa il produttore cinese Xiaomi ha annunciato ufficialmente il nuovo entry-level Redmi 12 4G. A quanto pare, però, l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione della sua versione con supporto al 5G. Questo modello, infatti, è stato avvistato nel corso delle ultime ore sul noto portale di benchmark Geekbench.

Redmi 12, il nuovo modello con supporto al 5G è stato avvistato su Geekbench

Molto presto vedremo arrivare ufficialmente un nuovo smartphone di casa Xiaomi. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Redmi 12 in versione con supporto alla connettività 5G. Proprio questo modello è stato il protagonista degli ultimi rumors ed indiscrezioni.

Lo smartphone in questione è stato infatti avvistato in queste ore sul portale di benchmark Geekbench con il numero di modello Xiaomi 23076RN4BI. Dai risultati dei benchmark è emerso che il processore che troveremo a bordo sarà lo Snapdragon 4 Gen 2. A supporto ulteriore delle performance, sembra che ci saranno poi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM.

Il sistema operativo preinstallato a bordo sarà invece Android 13. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha ottenuto 916 punti in single core e 2106 punti in multi core.

Questo è quello che per ora conosciamo di questo nuovo device. Ricordiamo che Redmi 12 in versione 4G dispone del processore MediaTek Helio G88. Sul fronte, invece, lo smartphone presenta un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici e con una frequenza di aggiornamento comunque elevata pari a 90Hz. Sul retro sono poi presenti tre fotocamere di cui un sensore principale da 50 MP.