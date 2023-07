WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, ha annunciato il suo lancio ufficiale sugli smartwatch con sistema operativo Wear OS. Questa notizia è stata rivelata durante il Google I/O, e l’app sarà disponibile per tutti i dispositivi con almeno la versione Wear OS 3.

Whatsapp: il cambiamento è alle porte

L’applicazione di WhatsApp per smartwatch è stata progettata per essere di facile utilizzo, permettendo agli utenti di avviare nuove conversazioni, rispondere ai messaggi e ricevere chiamate direttamente dal polso. Gli utenti potranno rispondere ai messaggi utilizzando messaggi vocali, emoji, testo tradizionale e risposte rapide. Inoltre, se si possiede uno smartwatch Wear OS 3 con connettività LTE, sarà possibile chattare su WhatsApp senza la necessità di avere lo smartphone nelle vicinanze.

Questa notizia arriva poco prima dell’evento Samsung Unpacked, previsto per la prossima settimana, durante il quale ci aspettiamo di vedere il nuovo Galaxy Watch 6 e, secondo i rumor, il Galaxy Watch 6 Classic. C’è una buona probabilità che i nuovi orologi di Samsung saranno i primi a utilizzare Wear OS 4, proprio come la linea Galaxy Watch 4 è stata la prima a debuttare con Wear OS 3.

Con il lancio di WhatsApp su Wear OS, Meta ha l’opportunità di espandere la sua presenza nell’ambito dei dispositivi indossabili su una piattaforma consolidata, soprattutto dopo aver accantonato le sue ambizioni riguardanti il mercato degli smartwatch. Questo rappresenta anche un proseguimento degli sforzi di Google per potenziare l’ecosistema di app di terze parti su Wear OS.

Ricordiamo che una versione beta di WhatsApp per smartwatch con Wear OS era già stata distribuita un po’ di tempo fa. Tuttavia, ora non siamo più in fase di test: i milioni di utenti che possiedono dispositivi con almeno Wear OS 3 saranno perfettamente in grado di utilizzare WhatsApp dal polso affidandosi a una versione stabile e completa del servizio.