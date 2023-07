Secondo gli esperti, i giorni del grande caldo sono terminati e non dovrebbero più tornare, almeno per quest’anno. Siccome però il meteo è un po’ ballerino ultimamente, sarebbe bene munirci di alcuni accessori che ci potrebbero rinfrescare in caso di ritorno del caldo infernale.

Oggi, a tal proposito, vogliamo proporvi un ottimo ventilatore portatile che potrebbe alleggerire l’eventuale caldo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ventilatore portatile ad un prezzo top su Amazon

Il ventilatore portatile ha 5 velocità, inclusa velocità morbida/media/forte/super forte, la 5 a velocità è vento naturale, in grado di soddisfare tutte le esigenze di raffreddamento. La 5° velocità del ventilatore da tavolo è quella di imitare il vento naturale, permettendoti di goderti il ​​fresco d’estate. Il ventilatore da tavolo è abbastanza veloce da rinfrescarti rapidamente dopo una giornata di caldo estremo.

Il prodotto emette un rumore minimo mantenendo la freschezza senza disturbare il lavoro, il sonno e la lettura (rumore: ≤ 25dB). Questo ventilatore portatile è ideale per uffici, camere da letto, aule studio, biblioteche. Con questo ventilatore da tavolo, devi solo goderti il ​​vento fresco senza rumore. Nella calda estate, il ventilatore da tavolo sarà il tuo miglior amico.

Dispone di una batteria da 3.600 mAh e può essere utilizzato da 5 a 20 ore, a seconda dell’impostazione della velocità. Il ventilatore da tavolo, mini ventilatore portatile può accompagnarti tutta la notte e puoi goderti il ​​vento fresco ovunque tu sia. Dispone infine di un display a LED, puoi conoscere la velocità e la potenza della ventilatore da tavolo in qualsiasi momento. Il prezzo è di soli 19.97 euro a cui potete applicare un coupon del 50% seguendo questo link.