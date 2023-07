In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale Lycamobile ha reso disponibile un’offerta mobile che lascia letteralmente senza parole. Si tratta di una nuova offerta mobile appartenente alla gamma port-in, quindi dedicata a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Lycamobile, arriva una nuova offerta super per chi richiederà la portabilità da altro operatore

L’operatore telefonico virtuale Lycamobile sta dando una grande opportunità a tutti i suoi nuovi clienti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta super della gamma Lycamobile port-in. Per tutti coloro che richiederanno la portabilità del numero da WindTre, Vodafone, TIM e Spusu saranno infatti disponibili ben quattro offerte.

La prima è Lycamobile port in 699 ed ha un costo mensile di 6,99 euro al mese. Il bundle include fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Le altre offerte disponibili sono rispettivamente port in 999, 1199 e 1299. I costi per il rinnovo mensile sono rispettivamente di 9,99 euro, 11,99 euro e 12,99 euro, mentre ogni mese il budle includerà fino a 150, 200 e 250 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti.

Per chi proviene invece da Fastweb, Iliad e altri operatori sono poi disponibili altrettante offerte comprendenti sempre enormi quantità di giga e dal costo sempre contenuto. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte mobile port in 699, 799 e 999 ad un costo rispettivamente di 6,99 euro, 7,99 euro e 9,99 euro al mese. In questo caso, sono inclusi 150, 200 e 270 GB di traffico dati.