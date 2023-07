Il produttore cinese Vivo sembra non fermarsi mai e infatti continua a sfornare nuovi dispositivi. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale per il mercato mobile il nuovo smartphone Vivo Y27. Quest’ultimo aveva infatti ottenuto in questi giorni diverse certificazioni di rilievo. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo medio di gamma Vivo Y27

Vivo ha dunque sfornato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del nuovo Vivo Y27. Dal punto di vista tecnico, il device può contare sulle performance di un soc di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Helio G85 con memoria interna da 128 GB non espandibile.

La parte frontale dello smartphone è poi occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.64 pollici in risoluzione FullHD+. In alto al centro è collocato un notch a goccia dove trova posto una selfie camera da 8 MP. Sul retro troviamo invece tre fotocamere posteriori costituite da un sensore fotografico principale da 50 MP e due sensori fotografici da 2 MP. La batteria ha una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 44W. Il sistema operativo, invece, è Android 13 con interfaccia utente FuntouchOS 13. Dal punto di vista estetico e di design, invece, possiamo notare una certa somiglianza con il cugino Vivo Y35+, disponibile al momento all’acquisto in Cina.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y27 sarà disponibile ufficialmente sul mercato ad un prezzo al cambio di circa 139 euro.