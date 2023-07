Whatsapp, gli smartwatch sono pronti ad accogliere Wear OS 3

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, è ora disponibile su tutti gli smartwatch Wear OS 3. Questa integrazione, annunciata da Meta, arriva in un momento strategico, proprio in vista dell’evento Samsung Unpacked della prossima settimana.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo per Wear OS

L’applicazione di WhatsApp per Wear OS è progettata per essere semplice ma funzionale. Gli utenti possono avviare nuove conversazioni, rispondere ai messaggi e ricevere chiamate direttamente dal proprio polso. Le risposte possono essere inviate sotto forma di messaggi vocali, emoji, testo normale e risposte rapide. Inoltre, se si possiede uno smartwatch Wear OS 3 con supporto LTE, è possibile rispondere ai messaggi anche senza avere il telefono nelle vicinanze.

Questa novità è particolarmente rilevante in vista dell’evento Samsung Unpacked, dove si prevede l’annuncio del nuovo Galaxy Watch 6 e, secondo le voci, del Galaxy Watch 6 Classic. Si prevede che questi saranno i primi a essere dotati di Wear OS 4, proprio come la gamma Galaxy Watch 4 è stata la prima a debuttare con Wear OS 3. Il lancio dell’app Wear OS di WhatsApp in questo momento crea un notevole interesse in vista dell’evento Unpacked, rendendo Wear OS più allettante per i 2,24 miliardi di utenti attivi di WhatsApp.

Inoltre, questa mossa permette a Meta di espandere la sua presenza nel settore dei dispositivi indossabili su una piattaforma consolidata, soprattutto dopo aver accantonato i propri progetti di smartwatch lo scorso anno. In questo modo si potenzierà l’ecosistema di app di terze parti di Wear OS.

Come se non bastasse, Google ha annunciato che Spotify rilascerà nuove funzionalità su Wear OS quest’anno, mentre Peloton ha recentemente lanciato la sua applicazione su Wear OS. Tutto ciò ci fa dedurre che, con la crescente popolarità degli smartwatch e la richiesta di funzioni sempre più avanzate, tale integrazione rappresenta un passo importante per migliorare l’esperienza degli utenti e ampliare le opportunità di interazione tramite dispositivi indossabili.