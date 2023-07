A quanto pare Netflix sembra intenzionata a procedere con la sua nuova politica aziendale che mira a rimodulare tutti gli abbonamenti in favore dei guadagni, dopo il blocco alla condivisione degli account, che ha suscitato non pochi malumori nella community, ora sta man mano prendendo piede anche l’eliminazione del piano base, ovvero quello da 9,99 dollari, precedentemente eliminato solo in Canada, nazione che di solito sperimenta per prima tutti i cambiamenti decisi da Netflix.

L’azienda ha dunque aggiornato la sua pagina inerente gli abbonamenti e i servizi eliminando dalle opzioni quella che fin dall’inizio è stata la più economica e non prevedeva nessun tipo di pubblicità, Netflix ha dunque deciso di comunicare che i nuovi abbonati, e coloro che si iscrivono nuovamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, non potranno più sfruttarlo.

Come funziona ?

Per quelli attualmente abbonati, potranno mantenerlo medesimo fino a quando decideranno di cancellarlo o passare ad un altro abbonamento, facendo dunque un sunto, attualmente, in USA, in Canada e in UK restano disponibili solamente il piano con pubblicità, quello standard e il piano premium.

Si tratta di uno sviluppo che in molti si aspettavano in quanto era evidente che Netflix stesse spingendo in favore o del piano premium o del piano con pubblicità, svalutando progressivamente quello base che appunto ora sta andando incontro alla graduale eliminazione, la quale, in base all’andamento delle altre decisione di Netflix, probabilmente continuerà anche negli altri paesi nei prossimi mesi, Italia compresa, non resta che attendere e vedere quanto ci vorrà.