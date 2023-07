Secondo alcune analisi condotte, sempre più italiani preferiscono navigare dai dispositivi mobili sfruttando la rete mobile. Il motivo? Perché le offerte sono più convenienti rispetto a quelle di rete fissa.

Partendo dalle basi, la rete mobile permette la telecomunicazione in tutti i punti di un territorio suddiviso in aree di non grandi dimensioni, chiamate “celle” per la telefonia radiomobile cellulare, ognuna servita da una diversa stazione radio base.

Wi-Fi è un insieme di tecnologie per reti locali senza fili, basato sugli standard IEEE 802.11, il quale consente a più dispositivi di essere connessi tra loro tramite onde radio e scambiare dati.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della rete mobile e del Wi-Fi

Comparando le condizioni delle principali offerte di rete Wifi e di rete mobile, è emerso che i pacchetti per navigare da casa hanno un costo mensile medio più alto rispetto a quelli di rete. Uno dei grandi difetti delle connessioni da casa, infatti, sono proprio i costi. Da valutare non sono solo quelli dell’abbonamento, ma anche i costi nascosti come quelli per l’attivazione o il prezzo del modem, dilazionati solitamente nel corso dei mesi e che devono essere corrisposti anche in caso di recesso anticipato.

Comprendendo una rete a casa WiFi, con quindi annesso modem, bisogna tener conto che non è molto più veloce dei sistemi cablati e a volte può subire disconnessioni (soprattutto nei momenti importanti, guarda caso). Questo potrebbe accadere in caso di interferenze provenienti dalle reti vicini, o anche altri 2,4 GHz dispositivi come telefoni cordless. Inoltre, Wi-Fi ha una gamma molto limitata. Più si è lontani dal punto di accesso, più è lenta la connessione, fin quando non cadrà del tutto.

I vantaggi di della rete mobile sono principalmente derivanti dalle tecnologie wireless. Questa permette la riduzione dell’assenza nell’accesso a internet e dei costi associati per il gestore, cui si aggiunge la mobilità del servizio offerto agli utenti.

Altro vantaggio è il costo medio una SIM con soli dati e l’assenza (solitamente) di costi nascosti o vincoli contrattuali. Infine, le offerte all-inclusive comprendono telefonate e SMS illimitati assieme alla connessione . Queste poi hanno un costo medio mensile solitamente al di sotto dei 10 euro, soprattutto grazie alle numerose offerte degli operatori. C’è anche da considerare la grande quantità di Giga offerti uniti alla velocità data dal 5G. Da tener in conto c’è anche la questione che la rete mobile è generalmente usabile ovunque, mentre la rete WiFi è disponibile in luoghi limitati e molto spesso è protetta e quindi non usufruibile.

Tutto questo rende quindi la scelta di investire su una rete mobile più allettante.