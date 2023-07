Se avete bisogno di più spazio all’interno dei vostri computer quello che vi serve è un bel Hard Disk M2, con una velocità molto più alta rispetto alle classiche SSD.

Oggi la piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo il modello Seagate BarraCuda Q5 ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Parliamo di un’unità SSD NVMe con velocità di lettura/scrittura sequenziale massima di 2.400/1.800 MB/s, fino a 2,5 volte superiore rispetto alle unità SSD SATA e fino a 50 volte superiore rispetto alle tradizionali unità disco. Con questo upgrade del PC, i download, le installazioni e il multitasking saranno più efficienti.

Si tratta di un prodotto versatile, con un facile upgrade, grazie al formato sottile M.2 2280 e alle varie opzioni di capacità, fino a 2TB. Non possiamo non nominare la sua affidabilità, potete stare tranquilli grazie a un valore MTBF pari a 1,8 milioni di ore, a 3 anni di garanzia limitata e a 1 anno di servizi di recupero dati Rescue.

Il dispositivo è attualmente in offerta sulla piattaforma Amazon al prezzo di 69.99 euro invece di 1109 euro, scontato del 36%. Sicuramente non una percentuale bassa. Seguite questo link per maggiori dettagli sul prodotto.