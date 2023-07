Il 26 luglio, stando alle informazioni trapelate fino ad ora e l’immagine in testa all’articolo, molto probabilmente Samsung svelerà al mondo il suo nuovo foldable, un dispositivo che dovrebbe rinnovare il mercato di riferimento, proponendosi come nuovo punto di riferimento, superando le ultime proposte Oppo, Motorola e Honor.

Per annunciare l’evento, Samsung ha deciso di realizzare un video interamente centrato su Milano, cittadina dai mille volti, nel corso della quale clip scorrono tutte le immagini della cittadina, con le sue vie ed i monumenti (a partire dall’Arco della Pace sino ad arrivare alla Torre Branca), tutti sapientemente racchiusi all’interno dello smartphone, all’insegna del nuovo claim, “Join the Flip Side“.

Samsung, ecco quando verrà presentato il nuovo foldable

Il video è stato tramesso direttamente da Samsung sui propri canali social, e decide di proporsi al pubblico in una vista completamente differente da ciò a cui siamo stati abituati in passato. La grafica viene ripresa dall’invito diramato per la partecipazione all’Unpacked, ma l’hype è fortemente incrementato, con un’attenzione maniacale verso i nuovi dispositivi (uno o più di uno) che verranno presentati ufficialmente al mondo nel corso dell’evento programmato appunto il 26 luglio 2023.

Tutti lo potranno seguire in streaming dalla propria abitazione, o dal divano di casa, infatti sarà possibile collegarsi a Samsung.com, oppure al canale ufficiale di YouTube, a partire dalle 13, per conoscere in maniera dettagliata, e da molto più vicino, tutte le informazioni e specifiche tecniche dei nuovi dispositivi che vedranno effettivamente la luce ed entreranno il prima possibile in commercio in Italia.