Siete appassionati del gaming ma non vi piace giocare su una console? la risposta è semplice, vi serve un PC!. I PC da gaming sono molto performanti, sia i fissi che i notebook.

Oggi vogliamo parlarvi proprio di quest’ultimo, proposto sulla piattaforma di e-commerce Amazon ad un prezzo davvero molto interessante.

NoteBook da gaming in offerta su Amazon

Tuffati nel mondo dei giochi in stile Cyberpunk, sfoggia il tuo stile fantascientifico e supera i tuoi avversari con un hardware rivoluzionario. Il Cyborg 15 A12V è costruito per essere il laptop gaming più rivoluzionario e all’avanguardia di sempre. Dotato dell’ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, dotato di core per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti.

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all’ architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull’intelligenza artificiale. Non perdere mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluida frequenza di aggiornamento del display di livello IPS a 144 Hz.

Con Game Pass giochi a centinaia di titoli di grande qualità. Acquista un laptop gaming MSI con un mese di Game Pass Ultimate incluso. Puoi richiedere il tuo mese incluso di Game Pass Ultimate all’accessione del PC quando ti apparirà il pop-up dedicato o verificando tra gli update inclusi nel device. Il notebook è in offerta a 1249 euro invece di 1399 euro, scontato dell’11%.