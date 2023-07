Le ultime offerte di casa MediaWorld sono a tutti gli effetti un’ode al risparmio, gli utenti sono pronti a spendere poco sui vari prodotti che possono aggiungere direttamente al carrello, a prescindere dal dispositivo che andranno effettivamente a selezionare.

Il volantino di MediaWorld rappresenta ciò che gli utenti oggigiorno richiedono al massimo nei punti vendita che si occupano di elettronica, ciò sta a significare che il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente, ed allo stesso tempo la proposta è molto varia e soddisfacente.

MediaWorld, che offerte e che rapporto qualità/prezzo

Solo oggi la Summer Tech di MediaWorld è una delle migliori in circolazione, i prezzi bassi sono decisamente convenienti, oltre che essere pronti a far sognare il singolo consumatore che vuole avere il massimo con il minimo sforzo. Sfogliando le pagine della campagna promozionale possiamo difatti trovare, ad esempio, il Samsung Galaxy S22, he può essere acquistato alla modica cifra di soli 699 euro.

Non mancano all’appello anche alcuni veri e propri top di gamma, come il Galaxy S23 Ultra 5G a 1299 euro, Galaxy S23 a 899 euro, il nuovissimo foldable di casa Motorola, proposto a 1199 euro, per finire anche con altri dispositivi decisamente più economici. Tutti i prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ricordiamo infatti essere completamente sbrandizzati, così da essere sicuri di poter ricevere aggiornamenti software sempre tempestivi.

I dettagli della campagna li trovate qui sotto, ed anche sul sito ufficiale di MediaWorld stessa.