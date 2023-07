Esselunga chiude oggi una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, un’offerta tech che focalizza la propria attenzione su uno smartphone richiestissimo dal pubblico, il quale promette ottime prestazioni, a patto che comunque si sia disposti a fare un investimento non proprio di poco conto.

Gli utenti che oggi decidono di avvicinarsi al volantino di Esselunga, devono comunque sapere che i prezzi sono bassi solamente nei negozi fisici, sarà quindi strettamente necessario recarsi presso gli stessi per avere la certezza di spendere poco, e godere di tutte le condizioni di vendita: garanzia di 24 mesi e no brand.

Esselunga, le offerte di questo volantino sono uniche

Spendere poco con Esselunga è divenuto nel tempo sempre più facile, ancora oggi gli utenti possono godere di una promozione più unica che rara in un supermercato: Apple iPhone 14, il top di gamma assoluto, viene oggi proposto alla modica cifra di soli 799 euro (la variante è da 128GB di memoria interna).

Il prodotto è indubbiamente caratterizzato da specifiche tecniche di alto livello, si parte da un display OLED da 6,1 pollici, un sistema operativo iOS 16, il processore A15 Bionic che muove alla perfezione tutti gli ingranaggi, oppure il comparto fotografico di altissimo livello, come la doppia fotocamera posteriore (entrambi i sensori sono da 12 megapixel), per finire con la fotocamera frontale Truedepth, utile per il riconoscimento del viso 3D. Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente conveniente, ricordatevi comunque che le scorte potrebbero essere limitate, e terminate ancora prima della scadenza della campagna.