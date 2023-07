Kena Mobile FOLLE, offerta con 330 GIGA a 6 euro al mese

Ad oggi è davvero semplice risparmiare con un gestore virtuale come Kena Mobile. Lo dimostrano tutte le nuove offerte che pian piano sono riuscite a farsi strada sul sito web del provider, il quale domina senza problemi.

Il merito è dei tanti contenuti presenti all’interno delle sue promo ma anche dei prezzi di vendita mensili che non cambiano mai. Nessuna rimodulazione infatti potrà scalfire le offerte di Kena, anche quella appena lanciata.

Al momento il provider dispone di un’offerta clamorosa che tutti vorrebbero avere, siccome costa poco ed offre il massimo. Basta infatti recarsi sul sito ufficiale per scoprirla, soprattutto per quanto riguarda il prezzo mensile.

Kena Mobile è il miglior provider: ecco l’offerta che oltre a 130 giga regala anche 200 giga in più per due mesi

Non c’era alcun dubbio: l’offerta che in questo momento sta attirando verso di sé il maggior numero di nuovi utenti è quella di Kena. La promozione di cui parlano tutti e riservata al momento solo ai nuovi numeri o a clienti provenienti da gestori come Iliad, Tiscali, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile, Lycamobile e altri MVNO.

La celebre promo STAR è quindi ancora disponibile con i soliti contenuti. Al suo interno gli utenti potranno trovare infatti minuti senza limiti verso qualsiasi provider mobile e fisso in Italia, 1000 messaggi verso tutti e una quantità pari a 130 giga per navigare in Internet liberamente ogni giorno in 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 € per sempre, senza rimodulazioni che tengano. Da ricordare che il primo mese è totalmente gratuito.