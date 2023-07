Kena Mobile ha attivato in questo periodo una campagna promozionale molto interessante, che cerca di spingere sull’acceleratore per invogliare più utenti possibili all’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, ed allo stesso tempo il cambio operatore telefonico.

Tutti gli interessati possono accedere alla promozione oggetto del nostro articolo, sia nei negozi fisici sparsi per il territorio, che online sul sito ufficiale, in questo modo tutti hanno la possibilità di godere delle medesime riduzioni, a patto che rispettino determinati requisiti: provenienza da Iliad o da un MVNO.

Kena Mobile, le offerte sono da non perdere

Con Kena Mobile gli utenti possono davvero stare sereni e tranquilli, avendo a tutti gli effetti la possibilità di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro. La promozione da attivare in questi giorni ha un costo fisso di soli 6,99 euro al mese, il cui canone deve essere pagato tramite credito residuo, e non conto corrente bancario (senza vincoli o limitazioni di alcun tipo). L’attivazione, come anche la spedizione a domicilio, sono completamente gratuite, mentre l’accessibilità, come anticipato, sono limitate.

Il bundle messo a disposizione è ad ogni modo molto valido, si parte da 130 giga di traffico dati al mese, con al suo fianco ben 1000 SMS utilizzabili verso tutti, ed anche infiniti minuti che potranno essere utilizzati a piacimento. Il regalo che si cela alle spalle della promo è davvero unico, infatti sono gratis ben 200 giga di traffico dati per i primi 60 giorni.